Автокемпингов мало, а мусора в избытке. Что ждет в Крыму автотуристов?

Количество туристов, выбравших Крым для отдыха этим летом, уверенно приближается к двум миллионам человек. Во многом это — заслуга Крымского моста, по которому проехали без малого 1,2 миллиона единиц транспорта, из них 620 тысяч — в сторону крымского берега. Но к их приезду Крым оказался, мягко говоря, не готов.

Обещанного ждут?

К активной фазе курортного сезона планировалось подготовить 20 автокемпингов. По факту работают 8. Из них 5 функционируют в Большой Ялте и рассчитаны на размещение от 20 до 40 автомобилей с установкой палаток для проживания. Большой кемпинг на 350 палатко-машино мест находится в Судаке, ещё один — в посёлке Песчаное Бахчисарайского района. В перечень кемпингов попала база отдыха в Феодосии с большой парковкой.

К обустройству автокемпингов Минкурортов РК планирует вернуться по окончанию «высокого» сезона. Пока речь идёт о 26 площадках, которые выставляются под инвестиционные соглашения. Вложения в сумме 2−4 миллиона рублей в инфраструктуру — ограждение, санузлы, душевые, электричество, должны окупиться за один летний сезон.

Но тем, кто любит отдых с палаткой, своё место под солнцем предстоит… расчистить от следов пребывания предшественников. Дикие пляжи за границами населенных пунктов официально не закреплены ни за одной службой, и их уборка дело рук неравнодушных граждан.

«Мы своими силами поддерживаем те пляжные территории, которые находятся за границами сельских поселений, — пояснила начальник сектора по вопросам курортов и туризма администрации Черноморского района Наталья Гебешт. — Например, всем известна коса Беляус, где Окунёвский сельский совет совместно с администрацией Черноморского района постоянно проводят субботники по очистке берега и вывозу мусора. Тратить на это бюджетные средства мы не имеем права, а туристов намного больше, чем в прошлом году, и мусора, соответственно, тоже».

Люди, палатки, мусор.

Большая прибрежная полоса от Евпатории до озера Донузлав, привлекающая возможностью поставить автомобиль и палатку рядом с морем, пестрит мусорными кучами. В надежде как-то изменить ситуацию, жители Поповки и Штормового самостоятельно установили таблички с просьбой вывозить мусор, поскольку даже с учётом регулярных субботников кучи отходов растут с пугающей скоростью.

Накануне старта сезона отпусков Черноморский и Сакский районы назывались в качестве основных для обустройства автокемпингов и территорий для отдыха в палатках. Пляжи в границах населенных пунктов муниципалитеты передали по договорам благоустройства предпринимателям. А за границами прибрежные территории находятся в республиканской собственности и местные власти не вправе ими распоряжаться.

В прошлом году уборку таких пляжей поручили министерству жилищно-коммунального хозяйства. И при обсуждении подготовки к сезону-2018 речь шла о том, что эта практика будет продолжена. Однако в Министерстве ЖКХ РК сообщили, что направили письма в муниципалитеты о необходимости обеспечения санитарной очистки морских береговых полос, где отдыхают «палаточники», с… привлечением волонтёров.