Автокемпингов мало, а мусора в избытке. Что ждет в Крыму автотуристов?
В Крыму работают 8 кемпингов, а необорудованные зоны для отдыха пестрят мусорными кучами. Как местные жители и власти полуострова борются с проблемой, узнавал «АиФ-Крым».
В Крыму работают 8 кемпингов, а необорудованные зоны для отдыха пестрят мусорными кучами. Как местные жители и власти полуострова борются с проблемой, узнавал «АиФ-Крым».
Количество туристов, выбравших Крым для отдыха этим летом, уверенно приближается к двум миллионам человек. Во многом это — заслуга Крымского моста, по которому проехали без малого 1,2 миллиона единиц транспорта, из них 620 тысяч — в сторону крымского берега. Но к их приезду Крым оказался, мягко говоря, не готов.
Обещанного ждут?
К активной фазе курортного сезона планировалось подготовить 20 автокемпингов. По факту работают 8. Из них 5 функционируют в Большой Ялте и рассчитаны на размещение от 20 до 40 автомобилей с установкой палаток для проживания. Большой кемпинг на 350
К обустройству автокемпингов Минкурортов РК планирует вернуться по окончанию «высокого» сезона. Пока речь идёт о 26 площадках, которые выставляются под инвестиционные соглашения. Вложения в сумме 2−4 миллиона рублей в инфраструктуру — ограждение, санузлы, душевые, электричество, должны окупиться за один летний сезон.
Но тем, кто любит отдых с палаткой, своё место под солнцем предстоит… расчистить от следов пребывания предшественников. Дикие пляжи за границами населенных пунктов официально не закреплены ни за одной службой, и их уборка дело рук неравнодушных граждан.
«Мы своими силами поддерживаем те пляжные территории, которые находятся за границами сельских поселений, — пояснила начальник сектора по вопросам курортов и туризма администрации Черноморского района Наталья Гебешт. — Например, всем известна коса Беляус, где Окунёвский сельский совет совместно с администрацией Черноморского района постоянно проводят субботники по очистке берега и вывозу мусора. Тратить на это бюджетные средства мы не имеем права, а туристов намного больше, чем в прошлом году, и мусора, соответственно, тоже».
Люди, палатки, мусор.
Большая прибрежная полоса от Евпатории до озера Донузлав, привлекающая возможностью поставить автомобиль и палатку рядом с морем, пестрит мусорными кучами. В надежде
Накануне старта сезона отпусков Черноморский и Сакский районы назывались в качестве основных для обустройства автокемпингов и территорий для отдыха в палатках. Пляжи в границах населенных пунктов муниципалитеты передали по договорам благоустройства предпринимателям. А за границами прибрежные территории находятся в республиканской собственности и местные власти не вправе ими распоряжаться.
В прошлом году уборку таких пляжей поручили министерству
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заверил, что ситуация с уборкой прибрежных территорий находится на ежедневном контроле. Но ответственность лежит на главах городов и районов. «Это решается