Гребень паводка на Амуре подошел к Хабаровску

Источник: РИА "Новости"

«По информации Гидрометцентра, по состоянию на 7 августа 12.00 (05.00 мск) гребень амурского паводка смещается у Хабаровска … Уровень Амура на 7 августа 12.00 у Хабаровска составил 483 сантиметра (опасные явления при 600 сантиметров), пойма затоплена на 1,8 метра. В течение двух суток существенного изменения уровня воды у краевой столицы не ожидается», — говорится в сообщении.

Подтоплено 234 дачных участка, большинство — на островной территории Хабаровска и в Хабаровском районе. Их люди уже покинули, но спасатели продолжают ежедневно патрулировать эту и другие территории.