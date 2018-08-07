На 3 улицах в Челябинске ограничили движение из-за ремонта

В Челябинске закрыто движение по улице Сулимова, ограничения трафика из-за ремонта вводятся на Красной и автодороге Меридиан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Движение транспорта между домами 65-А и 75-В по улице Сулимова прекращено до 20 октября из-за ремонта теплотрассы.

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На улице Красная идет укладка асфальтобетона. Планируется заменить 38 тыс. кв. метров покрытия. Параллельно проводится фрезерование полотна от улицы Труда до моста через реку Миасс в районе ТРК «Мегаполис» и на участке от улицы Сони Кривой до Воровского. Асфальт планируют уложить до 10 августа.

Начались работы на автодороге Меридиан. Здесь необходимо уложить 325 тыс. кв. метров покрытия. Укладка асфальта идет на участке от улицы Механической в сторону Потемкина. Движение транспорта ограничено и организовано по встречной полосе.