На 3 улицах в Челябинске ограничили движение из-за ремонта
Водителей просят быть внимательней при проезде улиц¸ соблюдать знаки и правила дорожного движения.
Водителей просят быть внимательней при проезде улиц¸ соблюдать знаки и правила дорожного движения.
В Челябинске закрыто движение по улице Сулимова, ограничения трафика
Движение транспорта между домами 65-А и 75-В по улице Сулимова прекращено до 20 октября
На улице Красная идет укладка асфальтобетона. Планируется заменить 38 тыс. кв. метров покрытия. Параллельно проводится фрезерование полотна от улицы Труда до моста через реку Миасс в районе ТРК «Мегаполис» и на участке от улицы Сони Кривой до Воровского. Асфальт планируют уложить до 10 августа.
Начались работы на автодороге Меридиан. Здесь необходимо уложить 325 тыс. кв. метров покрытия. Укладка асфальта идет на участке от улицы Механической в сторону Потемкина. Движение транспорта ограничено и организовано по встречной полосе.
Водителей просят быть внимательней при проезде улиц, соблюдать знаки и правила дорожного движения.