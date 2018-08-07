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09:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Памятный знак танку-34 в Советском районе Воронежа реконструируют ко Дню города

Рабочие заменят подпорную стенку и восстановят плитку.

Памятный знак танку Т-34, расположенный на 218 км трассы Курск — Воронеж, реконструируют. Работы планируют завершить ко Дню города, 15 сентября, сообщил руководитель управы Советского района Иван Аристов на совещании в мэрии в понедельник, 6 августа.

Специалисты полностью заменят подпорную стенку, частично подсеют газонную траву. Рабочие также восстановят разрушенное плиточное мощение.

Памятник танку Т-34 открыли в 1979 году. Его установили в память о танкистах 17-го, 18-го, 25-го танковых корпусов и пятой танковой армии, а также других бронетанковых соединений, которые сражались за Воронеж в 1942—1943 годах.

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