Длительных дождей на этой неделе в Иркутске не ожидается
В понедельник 6 августа среди иркутян разошлась новость о том, что осадки могут затянуться на неделю.
В понедельник 6 августа среди иркутян разошлась новость о том, что осадки могут затянуться на неделю.
В Иркутске не ожидается длительных дождей. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили синоптики.
Специалисты опровергли информацию о затяжных осадках и отметили, что они прекратятся в первой половине дня 7 августа, а 8 и 9 -го установится ясная погода. В пятницу 10 августа возможен дождь.
«С одной стороны дожди сейчас благоприятно влияют на урожай, например на картофель или силосные культуры — позволяют им напитаться влагой, с другой стороны — сильно мешают сушке сена и обмолоту хлебов» — отметила агрометеоролог Татьяна Соболева.
Кстати, она отметила, что в