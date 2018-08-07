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08:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Длительных дождей на этой неделе в Иркутске не ожидается

В понедельник 6 августа среди иркутян разошлась новость о том, что осадки могут затянуться на неделю.

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Источник: Reuters

В Иркутске не ожидается длительных дождей. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили синоптики.

Специалисты опровергли информацию о затяжных осадках и отметили, что они прекратятся в первой половине дня 7 августа, а 8 и 9 -го установится ясная погода. В пятницу 10 августа возможен дождь.

По словам агрометеоролога Татьяны Соболевой, обильные осадки прошли по всем сельскохозяйственным районам Иркутской области. Сейчас на её территории образовалась высотно-фронтальная зона, когда с севера области холодно, а на юге тепло и влажно. Такое явление и вызывает осадки, которые в августе-сентябре всегда имеют неоднозначный характер.

«С одной стороны дожди сейчас благоприятно влияют на урожай, например на картофель или силосные культуры — позволяют им напитаться влагой, с другой стороны — сильно мешают сушке сена и обмолоту хлебов» — отметила агрометеоролог Татьяна Соболева.

Кстати, она отметила, что в июне-июле в области наблюдался недобор осадков.

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