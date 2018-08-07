Длительных дождей на этой неделе в Иркутске не ожидается

Специалисты опровергли информацию о затяжных осадках и отметили, что они прекратятся в первой половине дня 7 августа, а 8 и 9 -го установится ясная погода. В пятницу 10 августа возможен дождь.

По словам агрометеоролога Татьяны Соболевой, обильные осадки прошли по всем сельскохозяйственным районам Иркутской области. Сейчас на её территории образовалась высотно-фронтальная зона, когда с севера области холодно, а на юге тепло и влажно. Такое явление и вызывает осадки, которые в августе-сентябре всегда имеют неоднозначный характер.