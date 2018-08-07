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10:20 (мск), источник: VLADNEWS

В дни ВЭФ можно будет поесть морепродукты из Приморья

Росрыболовство организует Russian Seafood and Fish Market.

В рамках ВЭФ-2018 на «Улице Дальнего Востока» откроется Russian Seafood and Fish Market, сообщает РИА VladNews со ссылкой пресс-службу Федерального агентства по рыболовству.

Павильон Росрыболовства на набережной острова Русский займёт более полутора тысяч квадратных метров и соберёт гостей и участников форума. На территории будут расположены бизнес-зона, фуд-корт и рыбный рынок. Презентационные площадки ведущих рыбопромышленных компаний дополнят элементы высокой гастрономии и демократичные цены торговых рядов.

Будут представлены инвестиционные проекты в области судостроения, рыбопереработки и марикультуры с учетом передовых технологий и современных тенденций. Рынок и ресторан позволят участникам форума попробовать разнообразную рыбную продукцию ведущих российских рыбопромышленных предприятий.

Концепция гастрономической составляющей предусматривает помимо подачи еды также и кулинарные шоу с открытой кухней и мастер-классы. Известные шеф-повара разработали специальное меню для Russian Seafood and Fish Market и займутся созданием блюд. В меню, в том числе, войдут дегустационные сеты из шести блюд по трём направлениям Дальневосточному, Балтийскому и Черноморскому.

Russian Seafood and Fish Market будет работать все дни выставки с 11 по 16 сентября 2018 года.

«Рыбная» тема также включена в архитектуру деловой программы ВЭФ-2018. Обсуждение отраслевой проблематики в глобальном и региональном разрезе продолжится на полях II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, который состоится сразу же после ВЭФ 13—15 сентября в Санкт-Петербурге.

Выставка «Улица Дальнего Востока» комплексный проект, демонстрирующий участникам и гостям ВЭФ особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока. Экспозиция расположится на территории набережной бухты Аякс о. Русский (ландшафтно-парковая зона ДВФУ). С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей ВЭФ, 14—16 сентября для всех желающих. В прошлом году выставку посетили более 50 тыс. человек.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11—13 сентября в городе Владивосток. Площадка Форума кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

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