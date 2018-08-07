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11:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 августа в домах по ул. Пушкина Вахитовского района Казани не будет воды

Это связано с плановыми работами на сетях водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). Завтра, 8 августа, в ряде домов Вахитовского района Казани не будет воды. Это связано с плановыми работами на сетях водопровода — установкой запорно-регулирующей арматуры вновь построенного объекта.

С 9.00 8 августа до 21.00 9 августа будет прекращена подача воды по улице Пушкина в домах №№ 37, 76, 78, 78а.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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