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09:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Синоптики: Волгоградскую область ждет ночное похолодание и дожди

По сообщениям Волгоградского ЦГМС, с 7 по 9 августа в Волгоградскую область придут ночное похолодание, дожди, грозы и порывистый ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Так, 7 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный и северо-западный 6−11 м/с, при грозах порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +18…+23ºС, а местами даже до +15ºС. Днем потеплеет до +29… +34°С.

8 августа местами по региону также возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер снова прогнозируется северный и северо-западный 6−11 м/с, при грозах порывы 13−18 м/с. Ночью похолодает до +17…+22ºС, местами до +13ºС, а днем потеплеет до +23… +28°С, местами до +33ºС.

9 августа осадком не прогнозируется. Ветер ожидается северный и северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметки +15…+20ºС, а днем поднимется до +24…+29°С.

Добавим, что с 7 по 9 августа в регионе в большинстве районов прогнозируется высокая пожароопасность.

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