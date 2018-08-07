Синоптики: Волгоградскую область ждет ночное похолодание и дожди
По сообщениям Волгоградского ЦГМС, с 7 по 9 августа в Волгоградскую область придут ночное похолодание, дожди, грозы и порывистый ветер.
По сообщениям Волгоградского ЦГМС, с 7 по 9 августа в Волгоградскую область придут ночное похолодание, дожди, грозы и порывистый ветер.
Так, 7 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный и
8 августа местами по региону также возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер снова прогнозируется северный и
9 августа осадком не прогнозируется. Ветер ожидается северный и
Добавим, что с 7 по 9 августа в регионе в большинстве районов прогнозируется высокая пожароопасность.