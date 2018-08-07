Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагическая смерть ребенка привела к цыганским погромам
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
СМИ узнали имя новорожденной дочери Тарасова и Костенко
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Красота 18-летней дочери Тины Канделаки восхитила соцсети
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Джанабаева, Валерия и Монро: как правильно носить комбинезон
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1010 стран с самым дешевым бензином
09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцам предлагают бесплатно походить на китайскую гимнастику

Занятия будут проходить у дворца спорта «Юбилейный».

На планерном совещании в мэрии свой доклад зачитал руководитель городского управления физической культуры Сергей Бахтин. Он сообщил главе города, как в Воронеже организуют спортивно-массовые мероприятия. В частности, Сергей Бахтин рассказал, что воронежцам предлагают бесплатно позаниматься китайской гимнастикой:

— 7 августа в 19:00 на открытой площадке перед дворцом спорта «Юбилейный» стартует новый проект в области физической культуры — два раза в неделю здесь будут проводиться бесплатные оздоровительные занятия с населением китайской гимнастикой.

Все новости региона
 Ким Кардашьян показала постройневшую фигуру в откровенном нижнем белье
«Красные браслеты»: А не спешите нас хоронить
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Ученые опровергли миф об эволюции человека
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь