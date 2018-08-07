Воронежцам предлагают бесплатно походить на китайскую гимнастику

На планерном совещании в мэрии свой доклад зачитал руководитель городского управления физической культуры Сергей Бахтин. Он сообщил главе города, как в Воронеже организуют спортивно-массовые мероприятия. В частности, Сергей Бахтин рассказал, что воронежцам предлагают бесплатно позаниматься китайской гимнастикой:

— 7 августа в 19:00 на открытой площадке перед дворцом спорта «Юбилейный» стартует новый проект в области физической культуры — два раза в неделю здесь будут проводиться бесплатные оздоровительные занятия с населением китайской гимнастикой.