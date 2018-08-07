Студентка из США сфотографировалась с аллигатором. Она его знает давно и не боится

Макензи Ноланд заканчивает учебу в Техасском университете на эколога и специалиста по дикой природе и решила сделать несколько кадров перед выпускным в академической шапочке с квадратным верхом и шарфе университета.

Три месяца девушка проходила стажировку в питомнике Гатор в городе Бомонт, где и познакомилиась с крокодилом.

По ее словам, за это время у них остановилась своеобразная связь, крокодил дает ей себя кормить и реагирует на движения ее рук, когда она заходит в пруд.

«Я каждый день захожу в воду и провожу с ним время. Он — один из моих лучших друзей тут», — рассказала девушка Би-би-си.

По ее словам, она больше переживала, что крокодил случайно проглотит кольцо, которое девушка положила ему на нос.

По словам 21-летней студентки, она сфотографировалась с крокодилом, чтобы показать, чем она занималась все три месяца в питомнике.

«Это прекрасные создания — и совсем не все едят людей!», — считает Макензи.

Снимки Макензи с крокодилом получили сотни лайков и шеров. Девушка признается, что не рассчитывала на такой успех: «Я не ожидала такой реакции. Я просто хотела повесить несколько милых фотографий в “Инстаграм”. Это просто невероятно».

«Я хочу и дальше продолжать работать с животными и учить людей, как себя с ними вести», — говорит Макензи о своих планах на будущее.