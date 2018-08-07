ПГНИУ: абитуриентов больше всего интересуют точные науки

Источник: РИА "ФедералПресс"

Абитуриенты в этом году предпочитают точные науки, в фаворитах — прикладная математика и биология, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Больше всего заявлений на бюджетные места — 606 — подано на направление «Прикладная математика и информатика», где студенты изучают искусственный интеллект, технологии разработки приложений для мобильных платформ, web-программирование, математическое моделирование, алгоритмы и компьютерную графику.

На втором месте по популярности «Биология» — 415 заявлений на бюджетные места. Также востребованы у молодежи «Радиофизика» и «Юриспруденция», соответственно 350 и 335 заявлений.

Конкурс ощутимо возрос там, где произошло значительное увеличение набора — на механико-математическом, химическом, геологическом, географическом факультетах. Игорь Макарихин ректор ПГНИУ