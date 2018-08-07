ПГНИУ: абитуриентов больше всего интересуют точные науки
ПЕРМЬ, 7 августа, ФедералПресс. Пермский классический университет завершает приемную кампанию.
ПЕРМЬ, 7 августа, ФедералПресс. Пермский классический университет завершает приемную кампанию.
Абитуриенты в этом году предпочитают точные науки, в фаворитах — прикладная математика и биология, сообщает
Больше всего заявлений на бюджетные места — 606 — подано на направление «Прикладная математика и информатика», где студенты изучают искусственный интеллект, технологии разработки приложений для мобильных платформ,
На втором месте по популярности «Биология» — 415 заявлений на бюджетные места. Также востребованы у молодежи «Радиофизика» и «Юриспруденция», соответственно 350 и 335 заявлений.
Конкурс ощутимо возрос там, где произошло значительное увеличение набора — на
механико-математическом,химическом, геологическом, географическом факультетах.
Однако самый высокий конкурс среди бюджетников отмечен на направлениях «Лингвистика» (английский язык) — 42 человека на место, «Экономика» и «Лингвистика (испанский язык) — свыше 35 человек на место. Средний конкурс по университету — 9,76.