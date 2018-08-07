В центре Екатеринбурга ландшафтники разобьют полтора десятка мини-парков

ЕКАТЕРИНБУРГ. Дизайнеры из нескольких российских регионов съедутся в Екатеринбург, чтобы в квартале проспекта Ленина — улицы Репина — улицы Московской и площади Коммунаров разбить 15 небольших парков, объединенных темой «Музыка сада». Для воплощения каждой идеи выделено 100 квадратных метров. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Работы по возведению объектов уже начались. На площадку завезено 5200 растений и 20000 тонн камня. В организации фестиваля активно участвуют волонтеры, всего около 20 человек — выпускники ландшафтных школ, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, а также действующие ландшафтные дизайнеры. С 1 августа они помогают в строительстве самих садов, а после открытия фестиваля волонтеры будут работать в «Зеленом лектории» и детской зоне, следить за порядком и бесперебойным функционированием всего фестиваля.

Фестиваль адресован всем, кто любит природу, красивые парки и скверы, кто увлечен озеленением своего дачного участка или думает о красоте своего подъезда, заботится об экологии и красоте своего города.

С 11 по 20 августа по выставочным садам три раза в день будут проходить экскурсии. Их сопроводят создатели садов, которые лично ответят на вопросы посетителей. Это отличная возможность для широкой публики познакомиться с уральскими профессионалами ландшафтной индустрии.

Для специалистов и любителей садоводства на фестивале будут организованы ворк-шопы, лекции и рабочая площадка для обмена опытом. Эксперты продемонстрируют модные направления и тренды в ландшафтной отрасли, расскажут о современных материалах и технологиях ландшафтной архитектуры и дизайна.

Кроме того, гостей фестиваля ждет 90 часов музыки. Ежедневно с 18 до 21 часа здесь можно будет погрузиться в атмосферу разных музыкальных стилей и направлений. Выступят коллективы Екатеринбурга: BobandtheMonsters, AlexLynch, TheKarovasMilkshake, Дарья Пихнова, приедут группы из Челябинска — «Триарта» и Headline и певица из Перми Кристина Владыкина. Также на территории фестиваля «Атмосфера» будут пять фудкортов, садовый маркет, «Остров мастеров» с мастер-классами по камню, дереву и цветам.