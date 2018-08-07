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10:12 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске 79 домов останутся без горячей воды

Финальный этап опрессовки стартует в Тракторозаводском районе.

С 7 августа в Челябинске начнется шестой этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к новому отопительному сезону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Горячая вода будет отсутствовать с 7 по 21 августа в 79 жилых домах Тракторозаводского района.

Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения составит две недели. Не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Добавим, что сейчас без горячей воды остаются 29 домов. Причиной стал ремонт бойлеров.

1-й Пятилетки, 7
40 лет Октября, 20, 22
Белостоцкого, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Горького, 6, 8
Детская, 2-А
Кулибина, 13
Ловина, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 26, 28, 30
Марченко, 7-А, 7-Б, 7-В, 21, 21-А, 23, 23-А, 25, 25-А, 27, 29, 29-Б, 31, 33-А, 33-Б, 33-В, 35, 35-А, 35-Б, 37, 37-А, 37-Б, 39
Пр. Ленина, 4, 4-А, 12, 12-А, 14, 16, 18
Танкистов, 136, 138, 138-А, 138-Б, 140, 140-А, 140-Б, 140-В, 142-Б, 152-А, 154-А, 148, 148-А, 148-Б, 148-В, 150, 150-А, 150-Б, 150-В, 150-Г, 150-Д, 152, 154, 156-Б, 156-В, 179.

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