В Челябинске 79 домов останутся без горячей воды

С 7 августа в Челябинске начнется шестой этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к новому отопительному сезону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Горячая вода будет отсутствовать с 7 по 21 августа в 79 жилых домах Тракторозаводского района.

Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения составит две недели. Не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Добавим, что сейчас без горячей воды остаются 29 домов. Причиной стал ремонт бойлеров.