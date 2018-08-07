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09:29 (мск), источник: "Российская газета"

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Перми

Сегодня ночью в пермском аэропорту Большое Савино совершил вынужденную посадку аэробус рейса Москва — Нижневартовск. Об этом «РГ» сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Самолет приземлился около трех часов по местному времени. Причиной незапланированной посадки стало обострение болезни у одного из пассажиров. У него начался приступ почечной колики.

46-летний мужчина был немедленно отправлен в больницу. А самолет покинул Пермь примерно через час после вынужденной посадки.

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