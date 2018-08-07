Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Перми
Сегодня ночью в пермском аэропорту Большое Савино совершил вынужденную посадку аэробус рейса Москва — Нижневартовск. Об этом «РГ» сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Сегодня ночью в пермском аэропорту Большое Савино совершил вынужденную посадку аэробус рейса Москва — Нижневартовск. Об этом «РГ» сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Самолет приземлился около трех часов по местному времени. Причиной незапланированной посадки стало обострение болезни у одного из пассажиров. У него начался приступ почечной колики.
46-летний мужчина был немедленно отправлен в больницу. А самолет покинул Пермь примерно через час после вынужденной посадки.