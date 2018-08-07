Новый двойник Ким Кардашьян взорвал сеть

Сестры Кардашьян настолько популярны, что все больше людей становятся их клонами. Некоторых «подражателей» даже трудно отличить от оригинала. Например, блогер и модель Лилит Буш как две капли воды похожа на Ким: та же фигура, цвет волос и черты лица. Единственное отличие — девушка носит короткую стрижку. Теперь мы знаем, что прическа «под мальчика» Ким тоже подойдет.

Лилит Буш.

Кстати, у Лилит уже 172 тысячи фолловеров Инстаграм. Она ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, и у нее есть дети!

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Casually strolling through.

A post shared by Lilit Avagyan Bush (@lilitslife) on Jun 1, 2018 at 12:11pm PDT.