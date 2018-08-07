Жаркое лето: В Крыму до пятницы объявлена чрезвычайная пожароопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Республиканский главк МЧС РФ предупреждает жителей и гостей Крыма о чрезвычайной пожароопасности на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Республиканский главк МЧС РФ предупреждает жителей и гостей Крыма о чрезвычайной пожароопасности на полуострове.
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” с 7 по 10 августа в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напоминают о запрете на разжигание костров, использование мангалов или других приспособлений с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра.
Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином и другими горючими веществами материал.
В целях соблюдения мер пожарной безопасности не стоит оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор, выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.