Жаркое лето: В Крыму до пятницы объявлена чрезвычайная пожароопасность

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” с 7 по 10 августа в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напоминают о запрете на разжигание костров, использование мангалов или других приспособлений с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра.

Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином и другими горючими веществами материал.