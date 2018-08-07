Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
В Египте откопали нового Сфинкса
Стас Пьеха завел новый роман
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10:21 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанские синоптики предупредили о дождях на Черноморском побережье

В регионе в ближайшие два дня ожидаются кратковременные осадки.

Источник: Reuters

Краснодар. 7 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 7 августа прогнозируются кратковременные осадки и грозы практически во всех районах. Ветер северо-западный, в дневные часы порывы могут усилиться до 12−17 м/с.

Температура ночью 16−21°С, местами в юго-восточных предгорьях 13−18°С, днем воздух прогреется 30−35°С, передают специалисты Гидрометцентра.

На Черноморском побережье региона днем также ожидается кратковременный дождь с грозой. Здесь температура ночью 19−24°С, днем 27−32°С, местами возможна 34-градусная жара.

В Краснодаре сегодня без осадков. Ветер северо-восточного направления с порывами до 9 м/с. Температура воздуха ночью 18−20°С, днем 33−35°С.

Все новости региона
Подробности расследования дела о гибели ребенка в ливневой канализации раскрыл руководитель следственного отдела по Лазаревскому району Сочи
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
К чему приведут санкции США на вложения в российский госдолг
Вся Южная Америка станет безвизовой для россиян
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые опровергли миф об эволюции человека
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь