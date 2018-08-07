Кубанские синоптики предупредили о дождях на Черноморском побережье
В регионе в ближайшие два дня ожидаются кратковременные осадки.
В регионе в ближайшие два дня ожидаются кратковременные осадки.
Краснодар. 7 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 7 августа прогнозируются кратковременные осадки и грозы практически во всех районах. Ветер
Температура ночью 16−21°С, местами в
На Черноморском побережье региона днем также ожидается кратковременный дождь с грозой. Здесь температура ночью 19−24°С, днем 27−32°С, местами возможна 34-градусная жара.
В Краснодаре сегодня без осадков. Ветер