Кубанские синоптики предупредили о дождях на Черноморском побережье

Краснодар. 7 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае на 7 августа прогнозируются кратковременные осадки и грозы практически во всех районах. Ветер северо-западный, в дневные часы порывы могут усилиться до 12−17 м/с.



Температура ночью 16−21°С, местами в юго-восточных предгорьях 13−18°С, днем воздух прогреется 30−35°С, передают специалисты Гидрометцентра.



На Черноморском побережье региона днем также ожидается кратковременный дождь с грозой. Здесь температура ночью 19−24°С, днем 27−32°С, местами возможна 34-градусная жара.



В Краснодаре сегодня без осадков. Ветер северо-восточного направления с порывами до 9 м/с. Температура воздуха ночью 18−20°С, днем 33−35°С.