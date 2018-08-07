У казахстанца могут забрать шесть домов в Лондоне из-за долгов перед ЕНПФ

Собственниками недвижимости, как сообщается, являются кипрские компании, принадлежащие доверительному управляющему.

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«Как вы помните, данный эмитент (АО “Казахстан Кагазы” — Прим. Автора) выиграл процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших акционеров. Присужденная сумма составила 315 миллионов долларов США. Эмитентом, помимо уже арестованных активов основного ответчика Максата Арипа в размере 112 миллионов долларов, выявлено еще 6 объектов недвижимости в Лондоне — общей стоимостью 25 миллионов долларов. Собственниками этой недвижимости являются кипрские компании, принадлежащие доверительному управляющему. Владельцем … является мать супруги Максата Арипа. Конечное заседание состоится 31 октября 2018 года, на котором будет решаться вопрос о принадлежности данного имущества Максату Арипу», — сказал директор юридического департамента ЕНПФ Назым Бактыбаев.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску АО «Казахстан Кагазы» к бывшим акционерам. Это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО «ЕНПФ», которая составляет по номинальной стоимости 12,5 миллиарда тенге.

Сумма предъявленных АО «Казахстан Кагазы» исков к бывшим акционерам и руководителям составила более 260 миллионов долларов. Судом осуществлена международная блокировка активов бывшего директора компании Максата Арипа на сумму более 95 миллионов долларов, а также его особняка, оцененного в 17 миллионов долларов.