«Нижегородэлекттротранс» сократил интервал движения ряда трамваев и троллейбусов в вечернее время с 6 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в рабочие дни в вечерний час пик — с 17:00 до 20:00 сократится интервал движения на трамвайных маршрутах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 21, 27, а также троллейбусных маршрутах №№ 9, 10, 13, 15, 17, 25, 31. Как отмечается в сообщении, изменения связаны с усилением подвижным составом данных маршрутов.

Также изменится расписание движения троллейбусных маршрутов № 4 и № 14 в вечернее время. График отправления троллейбуса № 4 с ул. Минеева: 19.43 19.51 20.01 20.09 20.22 20.32 20.42 20.47 20.52 21.03 21.14 21.24 21.34 21.44 21.54 22.14 22.34. График отправления со ст. Счастливая: 19.41 19.49 19.59 20.07 20.17 20.25 20.38 20.48 20.58 21.08 21.18 21.28 21.48 22.08. Режим работы маршрута в рабочие дни: 5:15 — 22:34, интервал движения составляет 8−10 минут.

График отправления троллейбуса № 14 от ул. Патриотов: 19.21 19.27 19.33 19.39 19.45 19.51 19.57 20.03 20.09 20.19 20.24 20.29 20.39 20.44 20.49 20.54 20.59 21.04 21.10 21.20 21.30 21.40 21.50 22.00 22.10 22.30 22.50. Отправление со ст. Счастливая: 19.21 19.27 19.33 19.39 19.45 19.51 19.57 20.03 20.09 20.15 20.21 20.27 20.33 20.43 20.53 21.03 21.13 21.23 21.33 21.44 21.54 22.14. Режим работы маршрута в рабочие дни 5:10 — 22:50, интервал движения в час пик составляет 4−5 минут, в остальное время — 6 минут.