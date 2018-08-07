Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
СМИ узнали имя новорожденной дочери Тарасова и Костенко
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
10:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Нижегородэлекттротранс» сократил интервал движения ряда трамваев и троллейбусов в вечернее время с 6 августа

МП «Нижегородэлекттротранс» сократил интервал движения ряда трамваев и троллейбусов в вечернее время с 6 августа 2018 года. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в рабочие дни в вечерний час пик — с 17:00 до 20:00 сократится интервал движения на трамвайных маршрутах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 21, 27, а также троллейбусных маршрутах №№ 9, 10, 13, 15, 17, 25, 31. Как отмечается в сообщении, изменения связаны с усилением подвижным составом данных маршрутов.

Также изменится расписание движения троллейбусных маршрутов № 4 и № 14 в вечернее время. График отправления троллейбуса № 4 с ул. Минеева: 19.43 19.51 20.01 20.09 20.22 20.32 20.42 20.47 20.52 21.03 21.14 21.24 21.34 21.44 21.54 22.14 22.34. График отправления со ст. Счастливая: 19.41 19.49 19.59 20.07 20.17 20.25 20.38 20.48 20.58 21.08 21.18 21.28 21.48 22.08. Режим работы маршрута в рабочие дни: 5:15 — 22:34, интервал движения составляет 8−10 минут.

График отправления троллейбуса № 14 от ул. Патриотов: 19.21 19.27 19.33 19.39 19.45 19.51 19.57 20.03 20.09 20.19 20.24 20.29 20.39 20.44 20.49 20.54 20.59 21.04 21.10 21.20 21.30 21.40 21.50 22.00 22.10 22.30 22.50. Отправление со ст. Счастливая: 19.21 19.27 19.33 19.39 19.45 19.51 19.57 20.03 20.09 20.15 20.21 20.27 20.33 20.43 20.53 21.03 21.13 21.23 21.33 21.44 21.54 22.14. Режим работы маршрута в рабочие дни 5:10 — 22:50, интервал движения в час пик составляет 4−5 минут, в остальное время — 6 минут.

Напомним, со 2 августа время работы троллейбусных маршрутов №№ 4 и 14 в автозаводском районе было продлено на два часа.

Все новости региона
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
К чему приведут санкции США на вложения в российский госдолг
Вся Южная Америка станет безвизовой для россиян
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые опровергли миф об эволюции человека
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь