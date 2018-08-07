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10:37 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские полицейские обратились к школьникам и их родителям


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В преддверии нового учебного года Комитет административной полиции Министерства внутренних дел РК (КАП МВД) обратился к педагогам, ученикам и их родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Казахстанские полицейские совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проводят обследования территорий возле школ. Они проверяют наличие пешеходных переходов, дорожные знаки, разметку, ограждения и другие технические средства регулирования дорожного движения. По результатам обследования направляются предписания уполномоченным организациям на устранение имеющихся недостатков.

«Если у вас есть замечания, предложения по организации дорожного движения, другие вопросы касательно обеспечения детской дорожной безопасности, вы можете направлять свои обращения в территориальные органы внутренних дел через ведомственный сайт (mvd.gov.kz) или в КАП МВД через страницу в Фейсбуке», — обращаются полицейские к казахстанцам.

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