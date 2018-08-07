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10:35 (мск), источник: Publika.md

Близнецы и тройняшки в Молдове стали рождаться в два раза чаще

В Молдове все чаще рождаются близнецы. По словам врачей, число случаев множественной беременности в последние годы удвоилось.

Супруги Туркуман из Сынжеры в одночасье стали трижды родителями. Пара прибегла к экстракорпоральному оплодотворению.

«Девять месяцев назад мы узнали, что у нас будет тройня. Это неописуемая радость. Мы знали, что так бывает, но все равно это было неожиданно», — cказала мама тройняшек Лучия Туркуман.
«Надеемся, что справимся. Буду помогать жене, есть бабушки, дедушки», — cказал отец тройняшек Николай Туркуман.

В семье Солонарь из Фалешт тоже родилась тройня. Детей зачали естественным путём.

«Я счастлива, что у меня трое сыновей, а четвертый, тоже мальчик, ждет нас дома. Это большая радость для нас. Я очень рада, что они здоровы, хотя родились раньше срока».

В Институте матери и ребёнка в прошлом году было 11 случаев рождения тройняшек. С начала этого года — уже семь. По словам специалистов, в первую очередь это связано с развитием технологий ЭКО.

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