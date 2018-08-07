Близнецы и тройняшки в Молдове стали рождаться в два раза чаще
В Молдове все чаще рождаются близнецы. По словам врачей, число случаев множественной беременности в последние годы удвоилось.
В Молдове все чаще рождаются близнецы. По словам врачей, число случаев множественной беременности в последние годы удвоилось.
Супруги Туркуман из Сынжеры в одночасье стали трижды родителями. Пара прибегла к экстракорпоральному оплодотворению.
«Девять месяцев назад мы узнали, что у нас будет тройня. Это неописуемая радость. Мы знали, что так бывает, но все равно это было неожиданно», — cказала мама тройняшек Лучия Туркуман.
«Надеемся, что справимся. Буду помогать жене, есть бабушки, дедушки», — cказал отец тройняшек Николай Туркуман.
В семье Солонарь из Фалешт тоже родилась тройня. Детей зачали естественным путём.
«Я счастлива, что у меня трое сыновей, а четвертый, тоже мальчик, ждет нас дома. Это большая радость для нас. Я очень рада, что они здоровы, хотя родились раньше срока».
В Институте матери и ребёнка в прошлом году было 11 случаев рождения тройняшек. С начала этого года — уже семь. По словам специалистов, в первую очередь это связано с развитием технологий ЭКО.