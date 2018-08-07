В Иркутской области стало меньше преступлений
За шесть месяцев 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 20824 преступления или 866 правонарушений в расчете на 100 тысяч человек.
За шесть месяцев 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 20824 преступления или 866 правонарушений в расчете на 100 тысяч человек.
По этому показателю область находится в золотой середине регионов Сибири, занимая 6-е место (при отсчете с минимального значения). В большинстве сибирских территорий количество преступлений снизилось по сравнению с
Меньше всего преступлений совершается в Омской области — 696 на 100 тысяч населения, относительно неплохая криминальная обстановка наблюдается и в Красноярском крае (792), Томской области (811). Лучше, чем в Иркутской области, ситуация в Новосибирской области и Алтайском крае (соответственно 821 и 826 преступлений на 100 тыс. жителей). А самые криминогенные регионы — Забайкальский край, Бурятия и Тыва, их показатели — 1169, 1262 и 1487 преступлений на 100 тысяч душ (в целом по СФО — 890).
По темпам роста преступности Иркутская область также занимает 6-е место.
А несколько лет назад регион был одним из самых криминальных в Сибири, по итогам 2010 года входил в тройку регионов СФО с наиболее высоким уровнем преступности.