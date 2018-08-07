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10:55 (мск), источник: VLADNEWS

Олег Артемьев вновь показал Владивосток с борта МКС

Виды впечатляют даже из космоса (фото).

Новыми фотографиями с борта международной космической станции порадовал подписчиков российский космонавт Олег Артемьев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на его страницу в Инстаграм.

Автор фотографий впечатлён уникальным положением города и своеобразным рельефом местности. Олег Артемьев считает, что именно это и отличает Владивосток от других городов России.

«Владивосток знаменит не только тем, что считается одним из крупнейших тихоокеанских портов России. Уникальное географическое положение города в сочетании со своеобразным рельефом местности вот, пожалуй, главное, что отличает его от многих других российских городов. Впечатляет даже из космоса! Согласны?», — написал космонавт, добавив небольшое пояснение на английском для иностранных подписчиков.

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