Олег Артемьев вновь показал Владивосток с борта МКС

Новыми фотографиями с борта международной космической станции порадовал подписчиков российский космонавт Олег Артемьев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на его страницу в Инстаграм.

Автор фотографий впечатлён уникальным положением города и своеобразным рельефом местности. Олег Артемьев считает, что именно это и отличает Владивосток от других городов России.

«Владивосток знаменит не только тем, что считается одним из крупнейших тихоокеанских портов России. Уникальное географическое положение города в сочетании со своеобразным рельефом местности вот, пожалуй, главное, что отличает его от многих других российских городов. Впечатляет даже из космоса! Согласны?», — написал космонавт, добавив небольшое пояснение на английском для иностранных подписчиков.