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11:55 (мск), источник: НИА Иркутск

Приемка школ к новому учебному году стартовала в Ангарском округе

Иркутская область, НИА-Байкал — Созданы две муниципальные межведомственные комиссии, в состав которых включены представители администрации округа, здравоохранения, Госпожнадзора и полиции. В целом к приемке подготовлено 118 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации АГО.

Источник: РИА "Новости"

По словам начальника управления образования администрации округа Ларисы Лысак, приемка учреждений образования к новому учебному году началась в округе с 30 июля. До 6 августа шла проверка детских садов. Готовность к учебному процессу школ, гимназий и лицеев проверят с 6 до 15 августа. Также в Ангарском округе будут приняты учреждения спорта и культуры.

«Для своевременной подготовки учреждений образования к учебному году из средств муниципального бюджета выделено 65 миллионов рублей. Из них около 34 миллионов рублей потрачено на проведение капитальных ремонтов. В перечень работ включены ремонты кровли, полов, санитарных узлов, внутренней электроустановки, замена оконных блоков. Почти 5 миллионов рублей направлено на проведение текущих ремонтов. Более 6 миллионов — на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности», — рассказала Лариса Лысак.

В рамках комплекса мер по обеспечению безопасности образовательного процесса установлены противопожарные двери, люки, прошла огнезащитная обработка деревянных конструкций, замеры сопротивления изоляции и ремонт автоматической пожарной сигнализации. Школы подготовлены к отопительному сезону, состоялась государственная поверка приборов учета и их доукомлектация, ремонт тепловых узлов. За счет муниципалитета на сумму миллион рублей было приобретено оборудования для оснащения пищеблоков. Кроме того, продолжен комплексный капремонт в школе № 12, начатый в 2017 году.

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