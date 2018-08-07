Приемка школ к новому учебному году стартовала в Ангарском округе
Иркутская область,
Иркутская область,
По словам начальника управления образования администрации округа Ларисы Лысак, приемка учреждений образования к новому учебному году началась в округе с 30 июля. До 6 августа шла проверка детских садов. Готовность к учебному процессу школ, гимназий и лицеев проверят с 6 до 15 августа. Также в Ангарском округе будут приняты учреждения спорта и культуры.
«Для своевременной подготовки учреждений образования к учебному году из средств муниципального бюджета выделено 65 миллионов рублей. Из них около 34 миллионов рублей потрачено на проведение капитальных ремонтов. В перечень работ включены ремонты кровли, полов, санитарных узлов, внутренней электроустановки, замена оконных блоков. Почти 5 миллионов рублей направлено на проведение текущих ремонтов. Более 6 миллионов — на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной и
В рамках комплекса мер по обеспечению безопасности образовательного процесса установлены противопожарные двери, люки, прошла огнезащитная обработка деревянных конструкций, замеры сопротивления изоляции и ремонт автоматической пожарной сигнализации. Школы подготовлены к отопительному сезону, состоялась государственная поверка приборов учета и их доукомлектация, ремонт тепловых узлов. За счет муниципалитета на сумму миллион рублей было приобретено оборудования для оснащения пищеблоков. Кроме того, продолжен комплексный капремонт в школе № 12, начатый в 2017 году.