Приемка школ к новому учебному году стартовала в Ангарском округе

Источник: РИА "Новости"

По словам начальника управления образования администрации округа Ларисы Лысак, приемка учреждений образования к новому учебному году началась в округе с 30 июля. До 6 августа шла проверка детских садов. Готовность к учебному процессу школ, гимназий и лицеев проверят с 6 до 15 августа. Также в Ангарском округе будут приняты учреждения спорта и культуры.

«Для своевременной подготовки учреждений образования к учебному году из средств муниципального бюджета выделено 65 миллионов рублей. Из них около 34 миллионов рублей потрачено на проведение капитальных ремонтов. В перечень работ включены ремонты кровли, полов, санитарных узлов, внутренней электроустановки, замена оконных блоков. Почти 5 миллионов рублей направлено на проведение текущих ремонтов. Более 6 миллионов — на мероприятия, связанные с обеспечением пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности», — рассказала Лариса Лысак.