Узбекские артиллеристы вышли в финал Армейских игр

В финальной эстафете конкурса впервые вместо четырех выступят шесть стран: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Соответствующее решение было принято на заседании судейской коллегии, состоявшемся по итогам третьего этапа конкурса «Эстафета», сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Финал состоится 8 августа. Команды будут состязаться в преодолении трассы общей протяженностью 12 км. Участники соревнований преодолеют различные препятствия (змейка, участок минно-взрывных заграждений, холм, колейный мост). Военнослужащие проведут стрельбы из 120-миллиметровых минометов по целям радиусом 15 м с расстояния в полтора километра, а также выполнят ряд огневых задач из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и пулеметов ПКТ.