Узбекские артиллеристы вышли в финал Армейских игр
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал международного конкурса «Мастера артиллерийского огня».
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в финал международного конкурса «Мастера артиллерийского огня».
В финальной эстафете конкурса впервые вместо четырех выступят шесть стран: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Соответствующее решение было принято на заседании судейской коллегии, состоявшемся по итогам третьего этапа конкурса «Эстафета», сообщает
Финал состоится 8 августа. Команды будут состязаться в преодолении трассы общей протяженностью 12 км. Участники соревнований преодолеют различные препятствия (змейка, участок
Игры проводятся на полигоне 40-й военной базы Вооруженных сил Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. Участниками стали команды из 11 стран: Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Сирии и Узбекистана.