В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа
Девочку обнаружили дома у её подруги.
Девочку обнаружили дома у её подруги.
Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа. Об этом сообщила
Сотрудники по делам несовершеннолетних отыскали 14-летнюю Дарью дома у её подруги. Девочку передали родителям после беседы профилактической беседы. Полицейские также установили, что за время отсутствия в отношении подростка противоправных действий не происходило.
Дарья ушла из дома в посёлке Лермонтово под Калининградом 1 августа и планировала пойти с друзьями на Пелавское озеро на Балтийском шоссе. Девочка выходила на связь в соцсетях, но не сообщала своего местонахождения.