В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа

Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники по делам несовершеннолетних отыскали 14-летнюю Дарью дома у её подруги. Девочку передали родителям после беседы профилактической беседы. Полицейские также установили, что за время отсутствия в отношении подростка противоправных действий не происходило.