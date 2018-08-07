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10:36 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа

Девочку обнаружили дома у её подруги.

Полицейские нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники по делам несовершеннолетних отыскали 14-летнюю Дарью дома у её подруги. Девочку передали родителям после беседы профилактической беседы. Полицейские также установили, что за время отсутствия в отношении подростка противоправных действий не происходило.

Дарья ушла из дома в посёлке Лермонтово под Калининградом 1 августа и планировала пойти с друзьями на Пелавское озеро на Балтийском шоссе. Девочка выходила на связь в соцсетях, но не сообщала своего местонахождения.

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