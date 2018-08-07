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10:25 (мск), источник: Newsroom24.ru

Ясельные группы откроются в двух детских садах Приокского района

Дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет будут созданы в детских садах №№ 440 и 465.

Источник: AP 2018

Ясельные группы откроются в двух детских садах Приокского района, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет будут созданы в детских садах №№ 440 и 465. В настоящее время в этих дошкольных образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы.

Новые группы будут рассчитаны на кратковременное пребывание — ребенок находится в детском саду первую половину дня, а после обеда родители забирают его домой.

В помещениях для детей ясельных групп установили новые окна, идет штукатурка и покраска стен. Также на объектах ремонтируют кровлю.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что в городе будут развивать сеть ясельных групп. Уже в текущем году на средства из федерального и областного бюджетов начнут строить девять специализированных помещений в существующих детских садах.

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