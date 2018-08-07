Ясельные группы откроются в двух детских садах Приокского района
Дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет будут созданы в детских садах №№ 440 и 465.
Дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет будут созданы в детских садах №№ 440 и 465.
Ясельные группы откроются в двух детских садах Приокского района, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается в сообщении, дополнительные группы для детей в возрасте до трех лет будут созданы в детских садах №№ 440 и 465. В настоящее время в этих дошкольных образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы.
Новые группы будут рассчитаны на кратковременное пребывание — ребенок находится в детском саду первую половину дня, а после обеда родители забирают его домой.
В помещениях для детей ясельных групп установили новые окна, идет штукатурка и покраска стен. Также на объектах ремонтируют кровлю.
Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что в городе будут развивать сеть ясельных групп. Уже в текущем году на средства из федерального и областного бюджетов начнут строить девять специализированных помещений в существующих детских садах.