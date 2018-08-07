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11:03 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 3,5 тонны македонских слив с гнилью

Продукцию уничтожат.

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию слив из Македонии. В продукции обнаружили бурую монилиозную гниль.

Во время проверки специалисты отобрали несколько плодов для исследования. В лаборатории подтвердили, что сливы заражены опасным карантинным заболеванием. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Чтобы не допустить распространения возбудителя заболевания, партию общим весом 3,5 тонны решили уничтожить.

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