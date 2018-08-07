В Калининградскую область не пустили 3,5 тонны македонских слив с гнилью
Продукцию уничтожат.
Продукцию уничтожат.
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию слив из Македонии. В продукции обнаружили бурую монилиозную гниль.
Во время проверки специалисты отобрали несколько плодов для исследования. В лаборатории подтвердили, что сливы заражены опасным карантинным заболеванием. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Чтобы не допустить распространения возбудителя заболевания, партию общим весом 3,5 тонны решили уничтожить.