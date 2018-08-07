На Среднем Урале запустят пилотный проект для ранней диагностики онкологии

В Свердловской области запустят проект по скринингу, нацеленный на раннюю диагностику злокачественных новообразований. Реализация мероприятий намечена на осень 2018 года, об этом сообщает во вторник, 7 августа, «АиФ-Урал».

Первые обследования пройдут среди ограниченного круга горожан — сотрудников нескольких предприятий Екатеринбурга. Сначала рабочие пройдут анкетирование, а после — будут направлены на обследования в Свердловский областной онкологический диспансер, который уже взял на себя обязательства по разработке методологии и проведению скрининга.

«Нам необходимо оценить, какие дополнительные ресурсы потребуются при проведении скрининга — в оборудовании, в персонале — а после внедрить эту практику по Свердловской области. Приемы будут проходить по субботам», — прокомментировал заместитель главного врача онкодиспансера по хирургии, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

В рамках реализации проекта будет пересмотрена работа медперсонала в смотровых кабинетах. Не исключено, что сотрудникам придется пройти дополнительное обучение по современным методикам выявления предраковых и раковых заболеваний.