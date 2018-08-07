Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Виктория Бекхэм наняла на работу собственного сына
История россиянки о жизни в Амстердаме (фото)
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Дележ имущества вскрыл настоящую фамилию Петросяна
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Полина Гагарина без макияжа выглядит как 18-летняя девушка
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Отключение воды в центре Челябинска перенесли на 9 августа

Без водоснабжения останутся административные здания и жилые дома.

Ремонт сетей, для которого потребуется отключение водоснабжения в десятках домов центра Челябинска, перенесли с 8 на 9 августа, сообщают в МУП «ПОВВ».

Без холодной воды с 9 часов до полуночи останутся 23 жилых дома, 52 административных здания, два детсада и школа в границах улиц Цвиллинга, Коммуны и Карла Маркса. Подробнее об адресах можно узнать здесь.

«Работы будут одновременно проходить на пяти участках. В результате мы заменим запорную арматуру диаметром от 200 до 500 мм. Проведение данных работ обусловлено тем, что центральная часть города наиболее уплотнена и застроена. При аварийных ситуациях в случае несрабатывания существующей арматуры происходит увеличение количества отключаемых абонентов», — пояснил начальник СП «Горводопровод» Дмитрий Носачев.

Уточняется, что работы будут проводить сразу пять аварийно-ремонтных бригад. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды.

Все новости региона
Садоводам: что и чем подкормить
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Стала известна причина драки со звездой «Такси» Сами Насери
Дело о ДТП с участием Смолова будет разбираться в суде
Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле
«Мистический» туман накрыл побережье Британии
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь