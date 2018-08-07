Отключение воды в центре Челябинска перенесли на 9 августа

Ремонт сетей, для которого потребуется отключение водоснабжения в десятках домов центра Челябинска, перенесли с 8 на 9 августа, сообщают в МУП «ПОВВ».

Без холодной воды с 9 часов до полуночи останутся 23 жилых дома, 52 административных здания, два детсада и школа в границах улиц Цвиллинга, Коммуны и Карла Маркса. Подробнее об адресах можно узнать здесь.

«Работы будут одновременно проходить на пяти участках. В результате мы заменим запорную арматуру диаметром от 200 до 500 мм. Проведение данных работ обусловлено тем, что центральная часть города наиболее уплотнена и застроена. При аварийных ситуациях в случае несрабатывания существующей арматуры происходит увеличение количества отключаемых абонентов», — пояснил начальник СП «Горводопровод» Дмитрий Носачев.