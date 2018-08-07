Три десятка многоуровневых парковок появятся в Ростове за 17 лет

Источник: Агентство «Москва»

«В рамках развития парковочного пространства города пройдет строительство сети 30 многоуровневых платных парковок в кварталах существующей и перспективной многоэтажной застройки», — сказано в «Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года». Документ опубликован на сайте правительства региона.

Общая вместимость объектов составит 9000 автомобилей. Кроме того, власти донской столицы разрабатывают проект реконструкции улично-дорожной сети для увеличения пропускной способности. В планах открыть 12 перехватывающих парковок в периферийных районах Ростова.