Три десятка многоуровневых парковок появятся в Ростове за 17 лет
Общая вместимость составит 9000 машин.
Общая вместимость составит 9000 машин.
«В рамках развития парковочного пространства города пройдет строительство сети 30 многоуровневых платных парковок в кварталах существующей и перспективной многоэтажной застройки», — сказано в «Стратегии
Общая вместимость объектов составит 9000 автомобилей. Кроме того, власти донской столицы разрабатывают проект реконструкции
Уделят внимание и созданию комфортной среды для пешеходного и велосипедного движения. Сеть велопарковок и пешеходных зон, привязанных к предприятиям и жилым районам, появится в течении нескольких лет.