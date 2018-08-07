Дворец спорта, теннисный корт и бассейн появятся на бульваре Комарова
Проект спортивного кластера на СЖМ, заброшенный более десяти лет, реализуют власти Ростовской области.
Проект спортивного кластера на СЖМ, заброшенный более десяти лет, реализуют власти Ростовской области.
Жители Северного жилого массива нуждаются в объектах
Власти донской столицы решили создать спортивный кластер в границах бульвара Комарова. Он будет включать в себя Дворец спорта на несколько тысяч мест, футбольное поле, теннисный корт и бассейн. Необходимо также расположить неподалеку детский сад и школу, уверены проектировщики. Губернатор отметил, что тут может получиться хороший
Впервые о подобном проекте заговорили более десяти лет назад, в 2006 году ООО «Центр плавания «Бассейны Дона» вызвался разработать документацию и построить объекты. Однако проект был приостановлен