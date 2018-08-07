25—26 августа Казань примет этап чемпионата мира по авиагонкам

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). 25—26 августа над акваторией реки Казанка между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В гонке примут участие 14 пилотов класса Master и 6 пилотов класса Challenger.

Казань примет чемпионат во второй раз — в июле 2017 года в столице Татарстана уже проходил первый в истории российский этап авиагонки. Мероприятие посетили около 90 тысяч человек, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В этом году основной площадкой для просмотра станет Центр семьи «Казан».

Напомним, что в период проведения авиагонок в акватории Казанки — на участке р. Казанка от Кировской дамбы до перекрестка ул. Чуйкова и ул. Гаврилова — установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.