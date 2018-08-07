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11:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25—26 августа Казань примет этап чемпионата мира по авиагонкам

Гонки пройдут над акваторией Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой.

(Город Казань KZN.RU, 7 августа). 25—26 августа над акваторией реки Казанка между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой пройдет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. В гонке примут участие 14 пилотов класса Master и 6 пилотов класса Challenger.

Казань примет чемпионат во второй раз — в июле 2017 года в столице Татарстана уже проходил первый в истории российский этап авиагонки. Мероприятие посетили около 90 тысяч человек, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В этом году основной площадкой для просмотра станет Центр семьи «Казан».

Напомним, что в период проведения авиагонок в акватории Казанки — на участке р. Казанка от Кировской дамбы до перекрестка ул. Чуйкова и ул. Гаврилова — установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. С тех пор по всему миру прошло более 80 гонок. В Red Bull Air Race принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами. Самолеты разгоняются до 370 км/ч, а летчики испытывают перегрузки до 12 g, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.

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