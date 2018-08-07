25—26 августа Казань примет этап чемпионата мира по авиагонкам
Гонки пройдут над акваторией Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой.
Гонки пройдут над акваторией Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой.
(Город Казань KZN.RU, 7 августа).
Казань примет чемпионат во второй раз — в июле 2017 года в столице Татарстана уже проходил первый в истории российский этап авиагонки. Мероприятие посетили около 90 тысяч человек, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
В этом году основной площадкой для просмотра станет Центр семьи «Казан».
Напомним, что в период проведения авиагонок в акватории Казанки — на участке р. Казанка от Кировской дамбы до перекрестка ул. Чуйкова и ул. Гаврилова — установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки.
Чемпионат мира Red Bull Air Race стартовал в 2003 году. С тех пор по всему миру прошло более 80 гонок. В Red Bull Air Race принимают участие высококлассные пилоты, которые соревнуются в скорости, точности и мастерстве управления легкими гоночными самолетами. Самолеты разгоняются до 370 км/ч, а летчики испытывают перегрузки до 12 g, когда на низкой высоте проходят трассу, размеченную 25-метровыми надувными пилонами.