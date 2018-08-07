Нуртас Адамбай пристыдил непорядочных таксистов за обман туристов

«Встретили вчера молодых туристов из Франции. В Казахстане впервые. Говорят, что все нравится. Сказали, что местные люди очень добрые, еда вкусная, природа красивая. Только таксисты все время обманывают. Господа таксисты, я понимаю, что вам деньги очень нужны, но уят деген кайда?», — написал Нуртас Адамбай. Публикация вызвала дискуссию среди фолловеров знаменитости.

«Я так понимаю, что вы, обращаясь к таксистам, обращаетесь к 80% населения Казахстана. У нас таксуют все кому не лень», «Не может быть все идеально, обращайтесь к официальному такси», «Таксисты мне кажется отдельный род людей, потому что абсолютно в любой стране они так делают», «По-моему эта тема не нова! Просто им попались недобросовестные таксисты. Не все такие, люди разные бывают», — написали подписчики.