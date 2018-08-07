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11:40 (мск), источник: Nur.kz

Нуртас Адамбай пристыдил непорядочных таксистов за обман туристов

Казахстанский актер, режиссер и продюсер Нуртас Адамбай опубликовал в Instagram новый пост, рассказав о своей встрече с туристами из Франции, передает NUR.KZ.

Источник: РИА "Новости"

Нуртас Адамбай опубликовал в соцсетях новый пост, в котором поделился впечатлениями французских туристов о Казахстане.

«Встретили вчера молодых туристов из Франции. В Казахстане впервые. Говорят, что все нравится. Сказали, что местные люди очень добрые, еда вкусная, природа красивая. Только таксисты все время обманывают. Господа таксисты, я понимаю, что вам деньги очень нужны, но уят деген кайда?», — написал Нуртас Адамбай. Публикация вызвала дискуссию среди фолловеров знаменитости.

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«Я так понимаю, что вы, обращаясь к таксистам, обращаетесь к 80% населения Казахстана. У нас таксуют все кому не лень», «Не может быть все идеально, обращайтесь к официальному такси», «Таксисты мне кажется отдельный род людей, потому что абсолютно в любой стране они так делают», «По-моему эта тема не нова! Просто им попались недобросовестные таксисты. Не все такие, люди разные бывают», — написали подписчики.

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