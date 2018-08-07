На трассе «Таврида» появится 23 площадки для отдыха водителей

Источник: НИА Крым

Сергей Аксёнов уточнил, что строительство ключевого объекта транспортной инфраструктуры полуострова — трассы «Таврида» — ведется в соответствии с графиком.

Инфографика Трасса «Таврида» Как будет выглядеть главная дорога Крыма

«На сегодняшний день готовность первой очереди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. Запуск первой очереди “Тавриды” и развязок позволит снять транспортную напряженность в районе Феодосии и в других регионах Крыма. К концу года трасса в две полосы будет готова», — пояснил Глава Республики.

Кроме того, для удобства водителей на «Тавриде» запланировано строительство 23 площадок для отдыха водителей.