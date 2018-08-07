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11:34 (мск), источник: ЕАН

Дорожники закрывают на ремонт улицу на Юго-Западе Екатеринбурга

В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» в поселке Совхозном закроет на ремонт участок улицы Мостовой от Амундсена до Предельной, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок протяженностью в 200 метров будет закрыт с 7 по 14 августа.

Ремонтные работы будут вестись по ночам с 22:00 до 06:00 утра для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов Екатеринбурга. Объезжать закрытый участок улицы Мостовой в ночном режиме водители смогут по соседним улицам поселка Совхозного.

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