Дорожники закрывают на ремонт улицу на Юго-Западе Екатеринбурга

Участок протяженностью в 200 метров будет закрыт с 7 по 14 августа.

Ремонтные работы будут вестись по ночам с 22:00 до 06:00 утра для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов Екатеринбурга. Объезжать закрытый участок улицы Мостовой в ночном режиме водители смогут по соседним улицам поселка Совхозного.