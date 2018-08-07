Дорожники закрывают на ремонт улицу на Юго-Западе Екатеринбурга
В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» в поселке Совхозном закроет на ремонт участок улицы Мостовой от Амундсена до Предельной, сообщает
В Екатеринбурге ООО «Региональное ДРСУ» в поселке Совхозном закроет на ремонт участок улицы Мостовой от Амундсена до Предельной, сообщает
Участок протяженностью в 200 метров будет закрыт с 7 по 14 августа.
Ремонтные работы будут вестись по ночам с 22:00 до 06:00 утра для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов Екатеринбурга. Объезжать закрытый участок улицы Мостовой в ночном режиме водители смогут по соседним улицам поселка Совхозного.