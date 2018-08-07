На День города-2018 в Искитиме перекроют дороги

Об этом предупредил подрядчик работ ООО «Алекс» накануне Дня города. На участке от Комсомольской до улицы Коротеева движение остановится с 9 по 12 августа. Если учесть, что свой день рождения Искитим будет праздновать 11 августа, в связи с чем будет закрыто движение и по улице Коротеева, то на праздник лучше приходить пешком. Весь транспорт, в том числе общественный, пойдет по улице Пушкина.