На День города-2018 в Искитиме перекроют дороги

Об этом предупредил подрядчик работ ООО «Алекс» накануне Дня города. На участке от Комсомольской до улицы Коротеева движение остановится с 9 по 12 августа. Если учесть, что свой день рождения Искитим будет праздновать 11 августа, в связи с чем будет закрыто движение и по улице Коротеева, то на праздник лучше приходить пешком. Весь транспорт, в том числе общественный, пойдет по улице Пушкина.
Участок улицы Советская от Коротеева до Юбилейной будет перекрыт с 13 по 16 августа для выполнения работ по фрезерованию покрытия дороги.
Напомним, 11 августа Искитим отметит свой 301-й день рождения. В этот день жителей Искитима и гостей города ждут сразу два праздничных фейерверка, подготовлена праздничная программа, которая пройдет сразу на нескольких площадках.