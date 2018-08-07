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11:38 (мск), источник: VN.ru

На День города-2018 в Искитиме перекроют дороги

В День города-2018 в Искитиме Новосибирской области будет ограничен проезд сразу на двух улицах. В рамках работ по реализации программы «Безопасные и качественные дороги» временно перекроют участки на Советской — одной из двух центральных улиц Искитима.

Об этом предупредил подрядчик работ ООО «Алекс» накануне Дня города. На участке от Комсомольской до улицы Коротеева движение остановится с 9 по 12 августа. Если учесть, что свой день рождения Искитим будет праздновать 11 августа, в связи с чем будет закрыто движение и по улице Коротеева, то на праздник лучше приходить пешком. Весь транспорт, в том числе общественный, пойдет по улице Пушкина.

Участок улицы Советская от Коротеева до Юбилейной будет перекрыт с 13 по 16 августа для выполнения работ по фрезерованию покрытия дороги.

Напомним, 11 августа Искитим отметит свой 301-й день рождения. В этот день жителей Искитима и гостей города ждут сразу два праздничных фейерверка, подготовлена праздничная программа, которая пройдет сразу на нескольких площадках.

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