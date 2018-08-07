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11:39 (мск), источник: РИА Крым

В Крым доставят мощи святой блаженной Матроны Московской

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. В субботу, 11 августа, в Крым доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийской епархии.

Источник: РИА "Новости"

«По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в Феодосийскую епархию будет доставлен из Калмыцкой епархии ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. 11 августа в 11.00 в кафедральном соборе Иоанна Предтечи в Керчи состоится встреча святыни», — сказано в сообщении.

В епархии уточняют, что в Керчи святыня пробудет до 25 августа. Затем ее перевезут в кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери в Феодосии, где верующие смогут приложиться к мощам до 8 сентября. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке ковчег пробудет до 22 сентября, обратно в Керчь в храм Успения Пресвятой Богородицы мощи доставят 22 сентября. Там они будут доступны для верующих до 30 сентября.

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