В Крым доставят мощи святой блаженной Матроны Московской

«По благословению Митрополита Феодосийского и Керченского Платона в Феодосийскую епархию будет доставлен из Калмыцкой епархии ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. 11 августа в 11.00 в кафедральном соборе Иоанна Предтечи в Керчи состоится встреча святыни», — сказано в сообщении.

В епархии уточняют, что в Керчи святыня пробудет до 25 августа. Затем ее перевезут в кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери в Феодосии, где верующие смогут приложиться к мощам до 8 сентября. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке ковчег пробудет до 22 сентября, обратно в Керчь в храм Успения Пресвятой Богородицы мощи доставят 22 сентября. Там они будут доступны для верующих до 30 сентября.