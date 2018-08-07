Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенный монолог: «Вы нищие, а требуете красавиц»
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Школьник из России впервые стал победителем международной олимпиады по географии
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
«Депутат и платить не буду»: Коргунов оскандалился
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
12:06 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде началось озеленение сквера у парохода «Гаситель»

В сквере у парохода «Гаситель» в Волгограде смонтируют порядка 2,5 тысячи погонных метров поливочного водопровода.

Источник: РИАЦ

В Центральном районе Волгограда в сквере у парохода «Гаситель» начался монтаж автоматической системы полива и оформлению пешеходных дорожек. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядной организации предстоит проложить порядка 2,5 тысячи погонных метров поливочного водопровода.

Читайте также
Под Волгоградом построили современную площадку для отдыха

Ранее на объекте было выполнено мощение дорожек и монтаж коммуникаций. Далее специалисты приступят к озеленению: высадят многолетние цветы, кустарники, а также лиственные и хвойные породы деревьев, легко адаптирующиеся под климатические условия региона.

— Долгое время из-за отсутствия полива сквер пребывал в запущенном состоянии, часть зеленых насаждений погибла, корневая система самосевов разрушила пешеходные дорожки, — отметили в мэрии. — В ходе реконструкции в зеленой зоне уложат новый поливочный водопровод, благодаря чему насаждения будут получать регулярный уход. В завершение работ бригады установят двухметровые парковые диваны и урны, 25 новых светодиодных светильников и 10 прожекторов для освещения памятника «Гаситель». Для маломобильных групп населения оборудуют специальные пандусы.

Работы по благоустройству ведется и на других городских территориях: в парке «Юбилейном», на пешеходной части проспекта им. Ленина и ул. Комсомольской. В ближайшее время реконструкция ждет левый склон поймы реки Царицы, вместе с парком Пушкина и парк «Сказка». Настолько масштабные работы по обновлению зеленых территорий стали возможны благодаря участию Волгограда в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках реализация проекта реконструкция затронет 20 парков, скверов и общественных пространств. Семь территорий, которые получат новый облик уже в этом году, выбрали сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования в марте этого года.

Все новости региона
В Волгограде завершается ремонт улицы Батова
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Похожее на Голлума существо сняли на видео в канадском лесу
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Как естественный отбор беспощадно уродует животных
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Зарплата в России вырастет на 4-6 процентов
Россияне смогут забирать посылки и письма без паспорта
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Какие автомобили покупают россияне (и сколько они стоят) Итоги июля показали, что авторынок по-прежнему растет. И отличными темпами. Какие же машины покупают чаще всего?
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь