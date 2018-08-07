В Волгограде началось озеленение сквера у парохода «Гаситель»
В сквере у парохода «Гаситель» в Волгограде смонтируют порядка 2,5 тысячи погонных метров поливочного водопровода.
В сквере у парохода «Гаситель» в Волгограде смонтируют порядка 2,5 тысячи погонных метров поливочного водопровода.
В Центральном районе Волгограда в сквере у парохода «Гаситель» начался монтаж автоматической системы полива и оформлению пешеходных дорожек. Как сообщает
Ранее на объекте было выполнено мощение дорожек и монтаж коммуникаций. Далее специалисты приступят к озеленению: высадят многолетние цветы, кустарники, а также лиственные и хвойные породы деревьев, легко адаптирующиеся под климатические условия региона.
— Долгое время
Работы по благоустройству ведется и на других городских территориях: в парке «Юбилейном», на пешеходной части проспекта им. Ленина и ул. Комсомольской. В ближайшее время реконструкция ждет левый склон поймы реки Царицы, вместе с парком Пушкина и парк «Сказка». Настолько масштабные работы по обновлению зеленых территорий стали возможны благодаря участию Волгограда в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках реализация проекта реконструкция затронет 20 парков, скверов и общественных пространств. Семь территорий, которые получат новый облик уже в этом году, выбрали сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования в марте этого года.