В Волгограде началось озеленение сквера у парохода «Гаситель»

— Долгое время из-за отсутствия полива сквер пребывал в запущенном состоянии, часть зеленых насаждений погибла, корневая система самосевов разрушила пешеходные дорожки, — отметили в мэрии. — В ходе реконструкции в зеленой зоне уложат новый поливочный водопровод, благодаря чему насаждения будут получать регулярный уход. В завершение работ бригады установят двухметровые парковые диваны и урны, 25 новых светодиодных светильников и 10 прожекторов для освещения памятника «Гаситель». Для маломобильных групп населения оборудуют специальные пандусы.

Работы по благоустройству ведется и на других городских территориях: в парке «Юбилейном», на пешеходной части проспекта им. Ленина и ул. Комсомольской. В ближайшее время реконструкция ждет левый склон поймы реки Царицы, вместе с парком Пушкина и парк «Сказка». Настолько масштабные работы по обновлению зеленых территорий стали возможны благодаря участию Волгограда в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Всего в рамках реализация проекта реконструкция затронет 20 парков, скверов и общественных пространств. Семь территорий, которые получат новый облик уже в этом году, выбрали сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования в марте этого года.