На Приморском кольце планируют регулярно выставлять экипажи ГИБДД для борьбы с «обочечниками»

Источник: Калининград.Ru

На Приморском кольце планируют регулярно выставлять экипажи сотрудников Госавтоинспекции для борьбы с «обочечниками». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

[Рейд] будет регулярно проводиться, особенно в выходные дни, когда пробки образуются, когда народ едет на море в часы пик. В воскресенье уже работали там, нарушителей останавливали. Два экипажа стояли. Один экипаж находился в районе выезда с Орловки, второй — где путепровод, сужение идёт. Один работал по «обочечникам», а второй пробку разгонял, и за полчаса всю пробку разогнали, — сообщили в отделе пропаганды.

Ранее на бездействие полиции по отношению к «обочечникам» жаловались читатели Калининград.Ru. По их словам, нарушителей не наказывают сотрудники правоохранительных органов, поэтому рядовым автомобилистам самим приходится бороться с водителями, которые пытаются объехать пробки по обочине.