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11:33 (мск), источник: Volga News

Самарцы смогут попробовать свои силы в Гонке героев

25 августа в Самарской области на полигоне «Рощинский» состоится «Гонка героев» — военно-спортивное мероприятие, в котором смогут принять участие все желающие, обладающие хорошей спортивной подготовкой.

Цель проекта — популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодого поколения. Мероприятие проходит с 2013 г., при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Центральное событие мероприятия — соревнования команд по прохождению полосы препятствий, аналогичной той, которая используется при армейских тренировках. Прохождение полосы требует достаточно высокого уровня физической подготовки. Некоторые из испытаний можно пройти только при условии слаженной работы всей команды.

Кроме того, в программе «Гонки» — показательные выступления представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружения, концертная программа, развлекательная программа для детей.

Гонка традиционно проходит в ряде регионов Российской Федерации. В настоящее время этапы мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Туле. Гонка героев, как правило, вызывает большой интерес и привлекает множество участников и зрителей. Всего за годы проведения мероприятий «Гонки героев» в них приняли участие в общей сложности 500 тыс. человек.

В 2017 г. количество участников и зрителей «Гонки Героев» достигло рекордной отметки в 200 тыс. человек, а география проекта расширилась практически на всю Россию — от Калининграда до Камчатки.

В Самаре участников мероприятия ожидает 8-километровая трасса с 29 испытаниями, причем некоторые из них будут новыми, разработанными конструкторами «Гонки Героев» в 2018 году.

В этом году впервые в мероприятии запланировано участие детей. Для них подготовлена детская трасса протяженностью в 600 метров с 10 препятствиями, среди которых вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), а также специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант легендарного «Эвереста» — «Царь-Гора» (высотой чуть более 2 метров).

Ожидается, что в самарской Гонке героев примут участие 2,5 тыс. человек, а наблюдать за ней будут примерно 5 тыс. зрителей. Зарегистрироваться для участия в «Гонке Героев» можно на сайте.

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