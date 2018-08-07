Выбраны самые забавные названия населенных пунктов в России‍

Источник: РИА "Новости"

Теперь организаторы конкурса намерены отправить в деревню-победительницу специальный кубок, который вручат главе местной администрации.

На втором месте рейтинга расположилось село Мошонки в Калужской области, на третьем — деревня Варварина Гайка из Саратовской области.

Также в конкурсе участвовали деревня Жадины в Новгородской области, деревня Большой Смердяч в Вологодской области, город Дно в Псковской области, деревня Колбаса в Новосибирской области и многие другие. Кроме того, организаторы напоминают о существовании в России населенных пунктов под названиями Недомерки, Красный Слон, Тупица и Пятница.

Всего в опросе приняли участие около 11,5 тыс. человек.