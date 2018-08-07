В БГУ средний конкурс на дневное платное обучение составил 1,5 человека на место
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ средний конкурс на дневную платную форму составил 1,5 человека на место, в 2017 году он был таким же, сообщили БЕЛТА в
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ средний конкурс на дневную платную форму составил 1,5 человека на место, в 2017 году он был таким же, сообщили БЕЛТА в
На первый курс зачислены 1870 абитуриентов, в том числе 1839 на полный срок обучения, 31 — на сокращенный. «Зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ и имеющие более 300 баллов составляют 36,7% (в 2017 году — 28%), более 200 баллов — 94,3% (88,3%)», — отметили в
В БГУ назвали специальности, на которых при поступлении на платное отмечались самые высокие проходные баллы. Среди
На заочную платную форму зачислены 725 абитуриентов. Средний конкурс 1,6 человека на место (в 2017 году — 1,5). Самые высокие проходные баллы на «правоведении» — 217 (в 2017 году — 214) и «социологии» — 199 (170). Получать второе высшее образование на платном заочном (сокращенный срок обучения) с этого года будут 183 человека. По ходатайству спортивных федераций и союзов на последнем заседании приемной комиссии на дневную платную форму зачислены 63 абитуриента.