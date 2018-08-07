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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

В БГУ средний конкурс на дневное платное обучение составил 1,5 человека на место

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ средний конкурс на дневную платную форму составил 1,5 человека на место, в 2017 году он был таким же, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Источник: БЕЛТА

На первый курс зачислены 1870 абитуриентов, в том числе 1839 на полный срок обучения, 31 — на сокращенный. «Зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ и имеющие более 300 баллов составляют 36,7% (в 2017 году — 28%), более 200 баллов — 94,3% (88,3%)», — отметили в пресс-службе.

В БГУ назвали специальности, на которых при поступлении на платное отмечались самые высокие проходные баллы. Среди естественно-научных это «прикладная информатика» — 305 (в 2017 году — 293), «информатика» — 301 (300), «химия лекарственных соединений» — 297 (288). Среди социально-экономических и гуманитарных в лидерах «международное право» — 338 (в 2017 году — 326), «международные отношения» — 331 (281), «лингвострановедение» — 324 (309).

На заочную платную форму зачислены 725 абитуриентов. Средний конкурс 1,6 человека на место (в 2017 году — 1,5). Самые высокие проходные баллы на «правоведении» — 217 (в 2017 году — 214) и «социологии» — 199 (170). Получать второе высшее образование на платном заочном (сокращенный срок обучения) с этого года будут 183 человека. По ходатайству спортивных федераций и союзов на последнем заседании приемной комиссии на дневную платную форму зачислены 63 абитуриента.

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