Мосгорсуд отправил дело врача Мисюриной на дорасследование

«В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение ГСУ СКР по городу Москве», — говорится в сообщении СКР. В рамках расследования «будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу», отметило ведомство.

Напомним, в 2013 году Елена Мисюрина сделала 55-летнему пациенту диагностическую процедуру — трепанобиопсию (забор образца костного мозга), спустя четыре дня мужчина умер из-за открывшегося кровотечения. В январе 2018 года ее осудили на два года лишения свободы по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Приговор вызвал общественный резонанс. Врачи указывали, что угроза судебного преследования за рутинные медицинские манипуляции, повлекшие осложнения, усложнит процесс лечения и постановки диагноза. В апреле Мосгорсуд отменил приговор.