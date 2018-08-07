Мосгорсуд отправил дело врача Мисюриной на дорасследование
Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении
Московский городской суд вернул уголовное дело в отношении
«В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение ГСУ СКР по городу Москве», — говорится в сообщении СКР. В рамках расследования «будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу», отметило ведомство.
Напомним, в 2013 году Елена Мисюрина сделала 55-летнему пациенту диагностическую процедуру — трепанобиопсию (забор образца костного мозга), спустя четыре дня мужчина умер