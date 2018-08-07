12 тысяч тонн песка превратились в драконов и троллей
Ежегодный фестиваль песчаных скульптур проходит в Ютландии.
Ежегодный фестиваль песчаных скульптур проходит в Ютландии.
Невообразимые скульптуры из песка создали на пляже в датском городке Сондервиг в Ютландии.
С мая по ноябрь здесь длится ежегодный Фестиваль песчаных скульптур. Художники и скульпторы со всего мира съезжаются на побережье Северного моря, чтобы удивить посетителей своим мастерством и фантазией.
Тема фестиваля этого года — «Магия и колдовство». Туристы любуются скульптурами драконов, богатырей, троллей, шаманов, гномов и других сказочных персонажей.
Для создания песчаных шедевров использовали 12 тысяч тонн песка. В соревновании принимают участие около 40 самых талантливых скульпторов из разных стран.
Свои силы в создании песчаных скульптур могут попытать и обычные посетители. Для них устроены специальные песочницы.
Фестиваль песчаных скульптур в Сондервиге ежегодно посещают около 150 тысяч человек.
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