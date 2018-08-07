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11:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

12 тысяч тонн песка превратились в драконов и троллей

Ежегодный фестиваль песчаных скульптур проходит в Ютландии.

Невообразимые скульптуры из песка создали на пляже в датском городке Сондервиг в Ютландии.

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С мая по ноябрь здесь длится ежегодный Фестиваль песчаных скульптур. Художники и скульпторы со всего мира съезжаются на побережье Северного моря, чтобы удивить посетителей своим мастерством и фантазией.

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Тема фестиваля этого года — «Магия и колдовство». Туристы любуются скульптурами драконов, богатырей, троллей, шаманов, гномов и других сказочных персонажей.

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Для создания песчаных шедевров использовали 12 тысяч тонн песка. В соревновании принимают участие около 40 самых талантливых скульпторов из разных стран.

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Свои силы в создании песчаных скульптур могут попытать и обычные посетители. Для них устроены специальные песочницы.

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Фестиваль песчаных скульптур в Сондервиге ежегодно посещают около 150 тысяч человек.

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