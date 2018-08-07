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11:42 (мск), источник: Newsroom24.ru

На 6,7% упала рождаемость в Нижегородской области

Смертность выросла на 3,6%.

Источник: Reuters

Нижегородстат опубликовал информацию о демографической ситуации в регионе за январь-июнь текущего года. Как сообщает ведомство, в области было зарегистрировано 15595 родившихся и 25347 человек умерших.

В сравнении с тем же периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 1119 младенцев (6,7%), а число умерших увеличилось на 889 человек (3,6%).

За январь — июня текущего года в Нижегородскую область прибыло 14605 человек и выбыло 16044 человек. Область имеет отрицательное сальдо миграции, которое составляет 1439 человека.

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