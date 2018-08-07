Джейсон Стэтхэм и Роузи Хангтинтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет

Джейсон Стэтхэм снялся в новом фильме «Мег: Монстр глубины», премьера которого вчера прошла в Голливуде. На ковровой дорожке актер блеснул вместе со своей очаровательной супругой — моделью Роузи Хангтинтон-Уайтли. Влюбленные позировали в обнимку и одаривали поклонников воздушными поцелуями.

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хангтинтон-Уайтли.

Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо сына.

Джесон и Роузи выглядели в тот вечер как агенты под прикрытием. На модели было роскошное платье в пол с глубоким декольте, а на актере — строгий костюм синего цвета, белая рубашка и галстук. Свой образ Стэтхэм традиционно дополнил солнцезащитными очками.

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хангтинтон-Уайтли.