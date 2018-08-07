Джейсон Стэтхэм и Роузи Хангтинтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет
Супруги Джейсон Стэтхэм и Роузи
Супруги Джейсон Стэтхэм и Роузи
Джейсон Стэтхэм снялся в новом фильме «Мег: Монстр глубины», премьера которого вчера прошла в Голливуде. На ковровой дорожке актер блеснул вместе со своей очаровательной супругой — моделью Роузи
Джейсон Стэтхэм и Роузи
Роузи
Джесон и Роузи выглядели в тот вечер как агенты под прикрытием. На модели было роскошное платье в пол с глубоким декольте, а на актере — строгий костюм синего цвета, белая рубашка и галстук. Свой образ Стэтхэм традиционно дополнил солнцезащитными очками.
Джейсон Стэтхэм и Роузи
Напомним, Роузи