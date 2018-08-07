Нарушения при хранении продуктов выявили в исправительных колониях Ангарска
В двух исправительных учреждениях Ангарска Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия выявило нарушения законодательств.
В двух исправительных учреждениях Ангарска Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия выявило нарушения законодательств.
В двух исправительных учреждениях Ангарска Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия выявило нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов для заключенных и персонала. Об этом 7 августа 2018 года сообщила
В ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области ячменную перловую крупу, пропаренный рис и гречневую ядрицу хранили без документов и маркировки, что не позволяет установить дату изготовления и срок годности товара.
В ФКУ ИК-14 не соответствовали требованиям ГОСТов 1,4 тонны крупы. В учреждении хранили ячменную, перловую, пшеничную крупу, гречку и колотый горох без маркировок и документов, подтверждающих качество. Помимо этого, нарушен температурный режим хранения продуктов переработки зерна: на складе температура составляла 27 градусов и 32 градусов. Эти продукты должны храниться при температуре не больше 10 градусов.
Выявленные факты являются нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Федерального закона от
В отношении должностных и юридических лиц пенитенциарных учреждений ГУФСИН России по Иркутской области возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ, также им выписали штраф. В обоих случаях выданы предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.