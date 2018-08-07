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11:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Нарушения при хранении продуктов выявили в исправительных колониях Ангарска

В двух исправительных учреждениях Ангарска Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия выявило нарушения законодательств.

В двух исправительных учреждениях Ангарска Управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия выявило нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов для заключенных и персонала. Об этом 7 августа 2018 года сообщила пресс-служба ведомства.

В ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области ячменную перловую крупу, пропаренный рис и гречневую ядрицу хранили без документов и маркировки, что не позволяет установить дату изготовления и срок годности товара.

Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория установила, что более 1,2 тонны пшеничной и перловой крупы не соответствует требованиям ГОСТов. Также в ходе лабораторных исследований выяснилось, что почти полтонны гречневой (150 кг), перловой (50 кг) и рисовой (275 кг) крупы заражены клещами — от 30 до 50 экземпляров на килограмм.

В ФКУ ИК-14 не соответствовали требованиям ГОСТов 1,4 тонны крупы. В учреждении хранили ячменную, перловую, пшеничную крупу, гречку и колотый горох без маркировок и документов, подтверждающих качество. Помимо этого, нарушен температурный режим хранения продуктов переработки зерна: на складе температура составляла 27 градусов и 32 градусов. Эти продукты должны храниться при температуре не больше 10 градусов.

Выявленные факты являются нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и государственных стандартов.

В отношении должностных и юридических лиц пенитенциарных учреждений ГУФСИН России по Иркутской области возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ, также им выписали штраф. В обоих случаях выданы предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

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