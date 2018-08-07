В Воронежской области в дни «трёх восьмёрок» ожидается свадебный бум

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В среду, 8 августа, несмотря на рабочий день, планируют сыграть свадьбу 104 пары, из которых 65 станут мужем и женой во Дворце бракосочетания.

— Такое количество не характерно для середины недели в целом, это обычное количество браков, которое заключается в городе по пятницам или субботам. А 18.08.2018, в субботу, планируют пожениться 335 пар. Это значительно меньше, чем 08.08.2008, когда в регионе свои отношения узаконили 524 пары молодоженов, — рассказали в ЗАГСе.

Хотя «магическое» сочетание чисел не даёт гарантию крепкого брака. Так, самое большое количество браков заключено в области 08.08.08, но почти 33% из них уже расторгнуто. Из 416 семей, появившихся 07.07.07, уже распались 30%. Но, несмотря на это, будущие молодожёны традиционно проявляют особый интерес к «красивым» датам. Так, 11.11.11 в Воронежской области появилось 386 семей.

Кроме того, воронежцы стали чаще жениться в «нестандартные» и непопулярные даты. Например, в последнее время чаще семьи появляются в мае, который традиционно считается неудачным, так как согласно приметам «будешь всю жизнь маяться». Многих не пугает и пятница 13-е — например, 13 июля и 13 сентября 2013 года в субботу супругами стали 259 и 233 пары. И, назло всем приметам, процент разводов на заключивших браки 13-го ниже процента соединивших союз в «красивые» даты.