Тысячи гиацинтов помогли очистить московскую воду
С начала лета в столичных водоемах высадили более 11 тысяч растений.
С начала лета в столичных водоемах высадили более 11 тысяч растений.
Более 11 тысяч растений водного гиацинта высадили с начала лета на столичных водных объектах для очистки воды. Об этом сообщили в
Как пояснили в
В этом году растение высадили более чем на 45 водных объектах Москвы. «С начала лета было высажено более 11 тыс. новых растений», — сообщили в
Подобный способ первичной очистки сточных вод применяется «Мосводостоком» с 2001 года. Там отметили, что растение может быть использовано для выработки тепла, а его отработанная биомасса применяется как ценная пищевая добавка в рационе для крупного рогатого скота.